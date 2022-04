«La ruse»: un film d’espionnage à l’ancienne

C’est le récit d’une incroyable histoire vraie. La mise au point d’un stratagème militaire pouvant changer le cours de la Deuxième Guerre mondiale. Du vrai fabuleusement faux. En 1943, les Alliés veulent briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais pour protéger les troupes alliées d’un massacre quasi assuré, ils veulent faire croire aux Allemands qu’ils s’apprêtent à débarquer en Europe par la Grèce et non par l’Italie. Comment ? En jetant à la mer un cadavre vêtu d’un uniforme militaire, ayant une fausse identité et portant de faux documents de ce débarquement. Avec l’espoir qu’il tombe dans les mains de l’ennemi…