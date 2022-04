Podcast – Comment l’Europe pourrait-elle se passer du gaz russe?

Par Sandrine Puissant Publié le 27/04/2022 à 17:20 Temps de lecture: 1 min

La Russie a fermé une partie de ses robinets de gaz vers l’Europe. Moscou ne livre plus de gaz en Pologne et en Bulgarie. C’est la première fois que la Russie franchit cette étape depuis qu’elle a envahi l’Ukraine. La Pologne et la Bulgarie refusent de payer leurs factures dans la monnaie russe, en roubles, comme le Kremlin l’exige. Comment ces deux pays vont s’en tirer ? Et comment l’Europe pourrait-elle se passer du gaz russe ? Notre spécialiste énergie Bernard Padoan nous explique.