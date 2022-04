Accueil des réfugiés ukrainiens: «Ne pas se lancer sur un coup de tête»

Carmen Castellano et Nicolas Bosson partagent depuis un mois le quotidien de Rostyk, 12 ans et de sa mère Ira, réfugié d’une ville proche de Marioupol. Si la cohabitation se passe de manière optimale, c’est parce que les Anderlechtois ont la place et l’expérience.

Contrairement à la majorité des Belges qui ont ouvert leur porte sous le coup de l’émotion aux réfugiés ukrainiens, Carmen et Nicolas ont pris le temps de réfléchir. Trois semaines à mettre en balance l’intimité retrouvée après plusieurs années passées à s’occuper d’un migrant guinéen et la volonté que le discours tenu par ces militants de gauche corresponde à leurs actes. Au final, ils se sont directement rendus à la gare du Midi, point d’arrivée de nombreux réfugiés. Depuis un mois, Rostyk (12 ans) et sa mère Ira (41 ans), partagent donc le quotidien du couple. Ils ont fui Dniepro, une grande ville de l’est jusque-là épargnée par les combats mais située à 80 kilomètres de Marioupol, dont on connaît le terrible sort.