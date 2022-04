Comment 777 Partners veut faire entrer le Standard dans un nouveau monde

On dit que, dans six mois, 777 Partners pourrait être à la tête de six à dix clubs professionnels, mais à l’heure d’écrire ces lignes, le plus grand défi des Américains est liégeois. Pour comprendre comment la société fondée par Josh Wander et Steven Pasko veut remettre le Standard à l’endroit, plongée entre Liège et Gênes à l’intérieur d’un réacteur en surchauffe depuis huit mois.

On peut être riche à millions, mais gérer sa communication comme un apprenti influenceur. C’est ce que fait Josh Wander depuis septembre et la mainmise de son groupe sur le Genoa CFC et cela ne choque que ceux qui s’y intéressent. Sur son compte Instagram, ce tout juste quadragénaire partage d’abord des citations convenues et des stories insipides.

Cheveux gominés, lunettes de soleil, sneakers, jeans, les gens qui gravitent autour de 777 Partners ressemblent à son fondateur. Ont rarement plus de quarante ans, mais ont en commun ce défi de grandir en brûlant les étapes. En Italie, où plus d’un quart des clubs de Serie A appartiennent désormais à des propriétaires issus du pays de l’Oncle Sam, ce n’est pas la dégaine de ces nouveaux riches aux financements parfois occultes qui étonne le plus.