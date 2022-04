Ralf Rangnick avant le choc entre Manchester United et Chelsea: «Le moral n’est pas aussi bon qu’il devrait l’être»

Les joueurs mancuniens restent sur deux défaites consécutives, contre Liverpool et Arsenal.

Manchester United connaît une saison très décevante, avec une 6e place en Premier League et une élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et selon le coach Ralf Rangnick, qui sera remplacé par Erik ten Hag la saison prochaine, le moral n’est pas très bon dans le vestiaire des Red Devils, qui ont probablement vu leurs derniers espoirs de qualification pour la prochaine Ligue des champions s’envoler lors de la défaite contre Arsenal.

« Évidemment quand les résultats ne sont pas bons et qu’on perd les trois ou quatre derniers matchs, le moral dans le vestiaire n’est pas aussi bon qu’il devrait l’être », a reconnu le coach mancunien en conférence de presse, à la veille de la réception de Chelsea, qui aura lieu ce jeudi. « Je ne pense pas qu’il faille encore parler de la Ligue des champions ou spéculer. On doit être réaliste. Même si on gagne nos quatre matchs, nous n’avons pas notre destin en main. »