Climat: chaleurs extrêmes en Inde et au Pakistan

Les températures ne cessent de grimper dans le nord de l’Inde et l’est du Pakistan et cela ne va pas s’arranger dans les prochains jours. Des millions de personnes, mais aussi des animaux et des cultures sont affectées par la vague de chaleur combinée avec des taux d’humidité très élevés alors que la mousson n’a pas commencé. Selon l’organisation météorologique indienne, on a mesuré jusqu’à 45,6ºC à Rajgarh, dans la province de Madhya Pradesh (centre de l’Inde). Du côté pakistanais, 47ºC ont été enregistrés à Dadu (nord de Karachi). Si le corps humain est capable de s’adapter à des chaleurs extrêmes, il est moins armé devant la combinaison d’une température et d’un taux d’humidité très élevés. Une température supérieure à 35ºC combinée à une humidité importante empêche en effet le « refroidissement » du corps par le truchement de la sudation. En 2020, des chercheurs anglais et américains ont montré qu’à la faveur du réchauffement climatique la fréquence des épisodes extrêmes marqués par une température humide (TW) comprise entre 27ºC TW et 35ºC TW a doublé depuis 1979. L’an dernier au Pakistan, on a pour la première fois enregistré un (court) dépassement de 35ºC TW au Pakistan et dans les Emirats arabes unis (EAU). Ce seuil est considéré comme mortel pour l’être humain.