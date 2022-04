Découvrez qui est Bjorn Meijer, la première recrue estivale du FC Bruges

On dit que, dans six mois, 777 Partners pourrait être à la tête de six à dix clubs professionnels, mais à l’heure d’écrire ces lignes, le plus grand défi des Américains est liégeois. Pour comprendre comment la société fondée par Josh Wander et Steven Pasko veut remettre le Standard à l’endroit, plongée entre Liège et Gênes à l’intérieur d’un réacteur en surchauffe depuis huit mois.