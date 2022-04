Visa pour la Flandre: «L’oignon fait la force, vive les moules!»

Arno est parti, et le monde soudain nous paraît plus sombre, et nous soudain plus seuls. Comme moins bien protégés. Qui va nous faire jouir, danser, hurler ? Qui va nous rappeler de dire « fuck » autant que « je suis heureux ». Arno, allumeur de feu intérieur. Grand seigneur.

Arno, le chanteur belge, est décédé. Ça, c’était samedi. Et puis dimanche, Macron gagne le deuxième tour, et puis lundi Lavrov menace d’une troisième guerre mondiale, et puis mercredi Conner Rousseau ne se sent pas chez lui à Molenbeek, pendant que les Russes eux, coupent le gaz aux Polonais et aux Bulgares. Putain, putain…

« Let’s pray for you and me. And everybody else. No left, No right. Let’s rob the hip. Let’s rob the hop. They’re coming » Ils arrivent, les fachos, les extrémistes, les fantômes du passé. C’était en 2019, Arno avait tout vu. Mais il n’est plus. Et le monde soudain nous paraît plus sombre, et nous soudain plus seuls. Comme moins bien protégés. Qui va nous faire jouir, danser, hurler ? Qui va nous rappeler de dire « fuck » autant que « je suis heureux ». Arno, allumeur de feu intérieur. Grand seigneur. Sans lui, ce monde entre guerre et guerre, entre virus et virus, entre extrême et extrême, est encore plus dur. Putain, putain…