116 engagements pour tenter de fournir des soins adaptés aux 764 internés en prison

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) était interrogé, ce mercredi en commission Justice, par la députée Vanessa Matz (CDH) au sujet de la situation des internés, contraints à rester en prison en attendant qu’une place se libère dans un centre où ils peuvent être pris en charge – ce qui a valu à la Belgique plusieurs condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme. Pas moins de 764 internés, a-t-il expliqué, sont incarcérés en raison du manque d’établissements spécialisés : « Ils n’y ont pas leur place et ne reçoivent pas les soins et l’accompagnement appropriés. » Ainsi, le premier sur la liste d’attente pour rejoindre le centre de psychiatrie légale (CPL) de Paifve y est inscrit depuis le 3 juin 2020, et le dixième sur la liste attend depuis le 28 septembre 2021. La situation est plus critique encore pour ceux qui espèrent obtenir une place aux Marronniers, à Tournai, puisque le premier sur la liste attend derrière les barreaux depuis le 19 mars 2019, et le dixième depuis le 8 octobre 2019. La liste d’attente est par ailleurs souvent allongée, a reconnu le ministre, en raison notamment de placements forcés ou de procédures en référé, qui rendent prioritaire le placement de ceux qui les ont gagnées. Il y aura trois nouveaux CPL à Alost, Wavre et Paifve, pour 620 places au total, mais ceux-ci n’ouvriront qu’en 2027. Afin de pouvoir fournir à court terme des soins aux internés incarcérés, le Conseil des ministres a marqué son feu vert pour le recrutement de 116 prestataires de soins supplémentaires, « en plus des 50 effectifs supplémentaires déjà approuvés l’année dernière. » Il s’agira d’infirmiers psychiatriques, de psychologues, de travailleurs sociaux et d’éducateurs, et un budget de 5 millions d’euros a été débloqué à cette fin.

En 2014, plus de 1.000 internés étaient emprisonnés. De nouveaux CPL à Gand et Anvers ont permis de créer 446 places, ce qui a fait passer le nombre d’internés à environ 600 en 2020. Cependant, le flux n’est pas régulier, a commenté le ministre, et le nombre de jugements d’internement augmente d’année en année, « passant de 286 en 2017 à 476 en 2020 ». La durée moyenne de séjour des internés dans les prisons, a-t-il ajouté, a doublé ces dernières années.