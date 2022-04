Roland-Garros: le public privé des grandes affiches à la télé

C’est peut-être un mal pour un bien pour les étudiants qui seront tiraillés entre leur syllabus et leur écran de télévision, et qui devront peut-être mettre à profit leurs soirées pour bloquer au maximum. La 121e édition du tournoi de Roland-Garros, qui débute le 22 mai et qui se termine le 5 juin, sera comme chaque année diffusé sur la RTBF… mais pas dans son entièreté. Cette année, les téléspectateurs belges seront privés des chaudes soirées sur le Lenglen ou le Chatrier puisque la chaîne publique ne pourra diffuser les matches qu’entre 11h et 20h (sans coupure inopinée en cas de débordement, évidemment…), y compris sur la plateforme Auvio. Les raisons? L’entrée en lice d’Amazon Prime Vidéo qui détient aujourd’hui une partie des droits de diffusion et qui aura l’exclusivité du court Simonne-Mathieu et des «night sessions», inaugurées l’année dernière et qui vont se multiplier en 2022. Autant dire que le géant américain s’assurera de la sorte le monopole de certaines grosses affiches…