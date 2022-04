Gaby Mudingayi: «C’est à l’Union que j’ai commencé à aimer le foot»

Parmi les illustres anciens de l’Union, il y a un certain Gaby Mudingayi. L’ex-Diable rouge (17 caps), aujourd’hui âgé de 40 ans, a commencé sa carrière du côté de Saint-Gilles lorsque le club évoluait encore en D3. Un club qui lui a servi de tremplin. Car c’est grâce à ses prestations au Parc Duden qu’il s’est fait repérer par La Gantoise en l’an 2000. L’USG garde dès lors une place à part dans son cœur. Depuis l’Italie où il réside et où il a passé une grande partie de sa carrière, il vibre au rythme des exploits du matricule 10. Nous avons pris de ses nouvelles et nous nous sommes plongés dans son grand livre à souvenirs.

Gaby Mudingayi, c’est donc à l’Union que tout a débuté pour vous…