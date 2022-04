Dylan Teuns, vainqueur de la première étape du Tour de Romandie: «J’ai directement cru en moi»

« Je savais bien que c’est une arrivée qui allait me convenir, certains de mes équipiers qui avaient déjà fait la course il y a quelques années m’ont bien placé », a commenté Dylan Teuns au micro des organisateurs dès son arrivée. « J’ai directement cru en moi. Et je savais qu’il fallait attendre le dernier moment, mais l’attaque de Rohan m’a un peu surpris. J’ai contre-attaqué, mais il avait creusé un petit écart. Je ne sais pas combien de mètres il a pris, mais il a fallu que je comble le trou et que je donne tout jusqu’à la ligne d’arrivée. Le timing était vraiment important, et mon timing était d’attendre vraiment les deux derniers virages, mais il a fallu aller rechercher Rohan ».