Energie: la Russie dégaine pour la première fois l’arme du gaz

C’est une étape majeure qui vient d’être franchie par la Russie dans un bras de fer avec les pays européens : Moscou a pour la première fois depuis le début de son invasion de l’Ukraine, fermé une partie de ses robinets de gaz. Les deux pays visés : la Pologne et la Bulgarie. Ce mercredi, la société Gazprom a suspendu ses livraisons à la société gazière polonaise PGNiG et à son homologue bulgare Bulgargaz, au motif que ces dernières refusent de payer leurs factures en roubles, comme l’exige le Kremlin depuis le début du mois. Moscou a mis en place un système de paiement via la filiale bancaire Gazprombank, l’une des seules banques russes épargnées par les sanctions occidentales qui a coupé l’accès au système international de paiement Swift à la plupart d’entre elles : les acheteurs de gaz russe doivent y ouvrir un compte et verser leurs paiements en euros ou en dollars, qui sont ensuite convertis en roubles.