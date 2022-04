Un stade déjà presque comble

Ces barrages demeurent indécis et le public ne s’y trompe pas. Près de 5.000 places ont déjà trouvé acquéreur du côté des Sérésiens. À cela, il faut ajouter les 1.200 tickets vendus pour les Molenbeekois. Autant dire que le stade du Pairay risque bien d’afficher complet. L’enceinte bénéficiant d’une capacité d’un peu plus de 8.000 places, il reste donc des billets disponibles. Ces derniers sont en vente au prix de 10 euros (gratuit pour les abonnés) sur la plateforme de ticketing en ligne ou au secrétariat du club (rue de la Boverie, qui ne sera accessible que par son bas quelques heures avant le match et ce jusqu’à son terme), il est notamment nécessaire de s’y rendre pour les personnes qui ne se sont pas enregistrées sur la plateforme avant le 10 avril. Précision : les guichets ne seront pas ouverts avant la rencontre mais une permanence est organisée au secrétariat samedi, jusque 16h… s’il reste encore quelques tickets disponibles.