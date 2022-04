Théo Pierrot: «Seraing a pris un ascendant psychologique sur le RWDM»

Les Sérésiens ont dominé le match aller des barrages. Ils ont pris le jeu à leur compte, s’adjugeant la conservation du ballon. Ils se sont procuré des occasions, tout en inscrivant un but. Guillaume Dietsch a conservé ses filets inviolés, aussi grâce à ses poteaux et Daniel Opare. Tous les feux sont au vert avant le retour, d’autant qu’il se fera au stade du Pairay ce samedi (20h45). « Au RWDM, on sait préparer un match », explique José Jeunechamps, le coach de Mouscron, qui connaît très bien Vincent Euvrard. « Les Molenbeekois ont effectué un stage la semaine précédant l’aller et se sont affairés à régler tous les détails de la rencontre… ce qui a peut-être mis un coup de pression aux joueurs au final. Je les ai trouvés un peu nerveux. Ils semblent avoir joué avec le frein à main. Ce RWDM ne ressemblait pas à celui que nous avions rencontré pour la dernière fois de la compétition, avec Mouscron.