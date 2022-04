Kristofer Hédia, la consécration en chantant

For me formidable ». Son chant du cygne, il le doit à Charles Aznavour et à Caroline, qui, ce mardi soir, n’a pas failli à l’étape de « La même chanson » : après 39 victoires, et avec un magot de 309.000 euros accumulés, Kristofer Hédia a été éliminé de l’émission N’oubliez pas les paroles animée par Nagui. Formidable ? En quarante participations, le jeune Liégeois de 24 ans s’est taillé une place de choix dans le palmarès de l’émission diffusée sur France 2, septième plus grand « maestro » du programme, soit septième meilleur candidat depuis 2008, date à laquelle l’animateur phare du PAF a adapté ce concept américain pour la télévision française. Un cador, tant les places sont chères à ce niveau : la meilleure candidate de l’histoire de l’émission comptant 59 victoires à son actif, pour 530.000 euros de gain.