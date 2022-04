U23 en D2 ACFF: ce sera l’Union et Seraing… ou Virton

Dans nos éditions de ce mercredi, nous indiquions que les U23 de l’Union et Seraing joueront la saison prochaine en D2 amateurs ACFF. En fait, ce sera bien le cas si Mouscron (qui n’a pas rentré de candidature pour ses U23) obtient sa licence devant la CBAS et reste donc en D1B. En revanche, si les Hurlus ne reçoivent finalement pas leur licence, Virton, actuellement relégué sportivement, sera repêché en D1B. Et comme son équipe Espoirs devance largement celles de l’Union et Seraing au classement, c’est elle qui accompagnerait les Unionistes en D2 ACFF, au détriment de Seraing dont les Espoirs continueraient à jouer en Espoirs…