«À propos», le podcast du Soir du 28 avril: gaz russe, réfugiés ukrainiens, délit de presse…

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 28/04/2022 à 06:30 Temps de lecture: 2 min

La Russie a fermé une partie de ses robinets de gaz vers l’Europe. Moscou ne livre plus de gaz en Pologne et en Bulgarie. C’est la première fois que la Russie franchit cette étape depuis qu’elle a envahi l’Ukraine. Comment ces deux pays vont s’en tirer ? Et comment l’Europe pourrait-elle se passer du gaz russe ? Notre spécialiste énergie Bernard Padoan nous explique.

Depuis le début du conflit, la Belgique a accueilli plus de 35 000 réfugiés ukrainiens. Presque deux mois après l’arrivée des premiers ministres, Maxime Biermé du service politique s’est demandé comment se traduit la cohabitation entre hébergeurs et réfugiés. A quoi ressemblait ce quotidien chamboulé ?

La Cour de cassation vient de rendre une nouvelle jurisprudence qui présente un danger pour la presse. Cela concerne le délit de presse, quand une personne exprime une opinion punissable, par exemple si elle incite à la haine ou à la violence, et qu’elle le fait publiquement, dans un tract imprimé ou sur internet. Normalement, ces délits sont jugés en cour d’assises mais une cour d’assises, c’est lourd, c’est beaucoup d’organisation donc souvent les délits de haine sur le web ne sont pas jugés du tout et restent impunis. Laurence Wauters est chroniqueuse judiciaire, elle nous explique.

