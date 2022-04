Port of Antwerp-Bruges: «La transition énergétique est le moteur principal de la fusion»

Ce jeudi, les ports d’Anvers et de Zeebruges scellent officiellement leur union. Avec 289 millions de tonnes de fret maritime par an, 1.400 entreprises et 164.000 emplois directs et indirects, la fusion donnera naissance à un géant qui sera numéro deux européen derrière Rotterdam et douzième au niveau mondial (pour le trafic conteneurs). Jacques Vandermeiren est à la tête de la nouvelle entreprise baptisée « Port of Antwerp-Bruges ».

Pourquoi cette fusion ?