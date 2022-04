Bruxelles rend hommage aux victimes du nazisme

Ce mercredi, à l’initiative de l’European Jewish Association (EJA) et en présence du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), et de personnalités de la communauté juive, des bénévoles d’âges et de confessions différents ont nettoyé l’ensemble de 458 Pavés de la mémoire qui fleurissent depuis 2009 sur les trottoirs de la capitale. Par ce geste symbolique, hommage a été rendu à toutes les personnes raflées et déportées dans des camps de concentration ou d’extermination durant la Deuxième Guerre mondiale.

Ces cubes de pierre et de laiton de 10 centimètres de côté ont été imaginés en 1993 par l’artiste berlinois Gunter Demning pour honorer la mémoire des victimes du nazisme. Il les a baptisés « Stolpersteine » (« pierres d’achoppement »), en référence à un vieux dicton allemand d’avant-guerre qui disait que lorsqu’on trébuchait sur un caillou, « il devait y avoir un Juif en dessous »…