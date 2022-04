Accueil des réfugiés: de la joie mais aussi des difficultés

Cela fera bientôt deux mois que les premiers réfugiés ukrainiens ont débarqué en Belgique. Une dizaine de milliers ont été accueillis par des citoyens lambda qui n’y étaient pas forcément préparés. Si dans la majorité des cas, tout se passe bien, d’autres ont un peu plus de mal à affronter les soucis et quiproquos du quotidien. Des familles accueillantes racontent.

Des Ukrainiens chez moi ? Oui, mais ce n’est pas le bon moment pour en parler. Leur chat vient de faire ses besoins sur mon canapé. Rappelez-moi plus tard. Là, j’ai vraiment besoin de souffler. J’avais demandé une maman avec deux jeunes enfants et finalement, je dois gérer quatre adultes, depuis six semaines dont une femme malade qui doit souvent aller à l’hôpital. Heureusement, elle est gentille. »