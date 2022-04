Art Brussels: le retour

Absente en 2020 et 2021 pour cause de covid, Art Brussels est de retour. A quelques heures de l’ouverture, nous avons déambulé parmi les stands en plein montage.

Echelles, perceuses, visseuses, marteaux, empilements de caisses à moitié ouvertes, papier bulle froissé un peu partout : à la veille de son ouverture, Art Brussels tenait autant du salon du bricolage que de la foire d’art contemporain. Normal quand on sait que les 157 galeries participant à l’événement n’ont que trois jours pour tout installer et accueillir les visiteurs dès ce jeudi dans des stands dont on aura l’impression qu’ils existent depuis toujours.