Ligue des champions: la surprenante équipe de Villarreal se déplace à Liverpool (direct à 21h)

Roi de l’Europa League, Unai Emery joue les trouble-fêtes en Ligue des champions avec Villarreal. Mais après la Juventus et le Bayern, c’est Liverpool et Jürgen Klopp, habitués de la grande Europe, que le « Sous-marin jaune » défie mercredi en demi-finale aller (21h00).

Sur le papier, l’équipe espagnole, 7e de la Liga, est la plus faible des quatre encore en lice et face au 2e de la Premier League, un point seulement derrière Manchester City, le rapport de force semble déséquilibré. Une position qui convient sans doute à Emery, quadruple vainqueur de l’Europa League (3 sacres avec Séville, 1 avec Villarreal) dont la réputation n’est plus à faire dès que les compétitions européennes atteignent les matches-couperets.