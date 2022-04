Prolongation en vue pour Dries Mertens à Naples

L’impromptue visite à son domicile d’Aurelio De Laurentiis (ADL), l’irascible et intraitable président du SSC Napoli, vaut bien plus qu’une signature sur la prolongation d’un contrat tout proche de son expiration. Mardi, Dries Mertens et son employeur ont devisé pendant plus d’une heure et demie sur la colline de Posillipo. De cette fin de saison partie en vrille et, surtout, du contrat du Belge, qui s’éteindra naturellement en juin prochain. Ce mercredi, fait inédit jusqu’ici, le même De Laurentiis a ouvert largement les portes à une prolongation. « Mais où voulez-vous qu’il aille Dries ? Il est chez lui ici. Il a même appelé son fils Ciro (NDLR : un prénom 100% napolitain)… Il peut rester, la balle est dans son camp. Il m’a répondu qu’on se reverrait. ‘Presidè, ce verimm’. »