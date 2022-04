Guerre en Ukraine: Moscou et Kiev se rejettent la faute de la poussée de fièvre en Transnistrie

Des tirs ont retenti dans ce territoire moldave, à la frontière ukrainienne, en territoire pro russe. Difficile de savoir qui est à l’origine des incidents et d’interpréter l’intention des auteurs.

C’est un tout petit village moldave – transnistrien pour être précise – situé à deux kilomètres de la frontière avec l’Ukraine, qui se retrouve sous le feu des projecteurs. À Kolbasna, on trouve une église et une épicerie, si l’on en croit Google maps. Mais surtout, le plus important dépôt d’armes de la région, – sous contrôle russe – qui abrite 20.000 tonnes de munitions de la période soviétique.