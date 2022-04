Les unifs francophones aussi ont droit à une part de gâteau

ULiège

Dans la Cité Ardente, le CHU – qui perçoit 5,1 millions d’euros de l’enveloppe totale – met un point d’honneur à relativiser l’importance des montants perçus. « Je rappelle que ces montants sont très faibles en comparaison au chiffre d’affaires de l’hôpital (plus de 700 millions d’euros) », nous explique la directrice financière de l’institution. Le fait que les montants soient plus importants du côté hospitalier s’explique notamment par la recherche qui y est effectuée, et le nombre important de chercheurs et professeurs ayant une double appartenance institutionnelle revenant au CHU.