L’Europe se taille l’essentiel des exportations russes de combustibles fossiles

L’invasion russe en Ukraine a débuté le 24 février. Et dans les deux mois qui ont suivi, l’Europe a massivement importé des combustibles fossiles provenant de la Russie. Montant total de la facture calculée par un organisme de recherche indépendant, le Centre for research on energy and clean air (Crea) : pas moins de 63 milliards d’euros de charbon, pétrole, gaz (via pipeline ou par bateau).