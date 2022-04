Pouvoir d’achat: le Premier ministre veut prolonger les mesures de soutien Alexander De Croo souhaite que les baisses de TVA et le tarif social soient prolongés au-delà de la fin septembre si les prix restent élevés. D’autres soutiens sont sur la table.

Belga.

Par Jean-François Munster , David Coppi et Bernard Demonty Publié le 28/04/2022 à 05:21 Temps de lecture: 3 min

La flambée des prix de l’énergie se poursuit, le gouvernement fédéral envisage de nouvelles interventions. Le Premier ministre est favorable à la prolongation au moins jusqu’à la fin de l’année des mécanismes déjà en place, nous dit-on à bonne source, dans le cas bien sûr où les prix resteraient à un niveau élevé. Il s’agit tout d’abord de la TVA à 6 % sur l’électricité et le gaz. Cet avantage devait s’éteindre le 30 septembre. Il s’agit ensuite du tarif social sur le gaz et l’électricité, qui, étendu, profite depuis la fin de l’année dernière à deux millions de personnes. Il devait échoir à la même date. Enfin, le mécanisme de baisses d’accises sur l’essence et le diesel serait, lui aussi, prolongé pour la même période, selon les vœux du Seize, nous dit-on. À lire aussi Le pouvoir d’achat, affaire de chiffres mais, attention, aussi de ressenti Reste à voir quand cette volonté pourra se traduire dans les faits. On attendra. « On ne décidera rien dans les prochains jours, il faut laisser passer le 1er mai et son cortège de revendications à gauche », nous dit-on par ailleurs au sein de la majorité Vivaldi. « De toute façon, si on prenait des mesures maintenant, elles seraient recalées dans les discours dimanche, alors… »

Alors, on avance « par étapes ». Le groupe d’experts « qui accompagnera le gouvernement fédéral autour des questions du pouvoir d’achat et de la compétitivité » se réunit ce jeudi pour la première fois avant de prendre son rythme de croisière. Présidé par Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale de Belgique, il aura pour mission « de nourrir le gouvernement en recommandations et pistes d’action concrètes pour faire face à l’inflation et aux défis économiques liés à la guerre en Ukraine ».