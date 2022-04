Liverpool a submergé le «Sous-marin jaune»

Largement supérieurs à leurs adversaires espagnols, les Reds ont remporté méritoirement et aisément la demi-finale aller (2-0). Ils ont déjà un pied au Stade de France, mais devront avant toute chose terminer le boulot la semaine prochaine.

Les rêves de grandeur titillent l’esprit affamé des supporters de Liverpool. Plus que jamais, assurément. Alors que l’on entre dans la phase décisive de la saison, les Reds peuvent toujours envisager signer un quadruplé historique. Déjà lauréats de la Carabao Cup, ils sont toujours en course en Premier League, assurés d’affronter Chelsea en finale de la FA Cup… et bien partis pour disputer la finale de la Ligue des champions. Ce mercredi soir, les joueurs de Jürgen Klopp – avec Divock Origi pendant une dizaine de minutes – ont pris une fameuse option en multipliant les vagues sur le « Sous-marin jaune » qui a logiquement fini par couler après la pause (2-0).