Hyper-ego, business et liberté d’expression: dangereux cocktail

Elon Musk a racheté Twitter dans le but, dit-il, de garantir la liberté d’expression. Mais cette garantie n’est pas si simple que cela.

Elon Musk est l’un des grands aventuriers de notre temps. Un homme qui a révolutionné l’automobile et la conquête de l’espace. C’est un grand entrepreneur, devenu l’un des hommes les plus riches du monde, mais aussi celui qui, en 2021, aura payé le plus d’impôts sur le revenu dans l’histoire des Etats-Unis. Elon Musk est donc un incontournable de notre planète.

Le problème lorsque ce prodige se « paye » le réseau social Twitter, n’est pas qu’il soit hyper-riche ou qu’il soit un homme d’affaires. Le problème est lié au comportement passé de cet homme qui ne correspond pas au statut de l’éditeur qui encourage et protège la diffusion d’informations correctes, de qualité, recoupées.