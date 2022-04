Andrew Robertson après la victoire de Liverpool contre Villarreal: «Content de ce qu’on a produit ce soir»

« On s’était créé pas mal d’occasions en première période en essayant de trouver la faille et en continuant de faire ce que l’on savait faire. Le premier but nous a libérés, le bruit était incroyable après le premier but, ce qui nous a porté vers le second. Avec deux buts marqués et aucun encaissé, on ne peut pas se plaindre. (Sur la débauche d’énergie) C’était une demi-finale de Ligue des Champions, si vous n’êtes pas capables de courir pendant 90 minutes, vous aurez des problèmes dans ce type de match. Il y a eu une forte intensité dans les derniers matchs, avec un calendrier chargé, mais on aime ça. Il reste encore un travail à finir dans cette confrontation, mais on est content de ce qu’on a produit ce soir ».

« C’était une équipe très organisée, on savait qu’ils allaient nous rendre la tâche difficile, mais c’était important de rester positif. On avait confiance qu’en continuant à faire circuler le ballon rapidement on arriverait à trouver la faille et on y est arrivé en marquant deux bons buts. (Le premier but) était un peu chanceux, mais c’était après une belle phase de construction et on a parfois besoin d’un peu de chance face à une équipe avec un bloc bas. Cela a été le cas sur le premier but et ça a enflammé le public et heureusement on a pu en inscrire un autre. La pression qu’on a mise était très bonne à la perte du ballon. Dès très haut sur le terrain, la réaction et la volonté de leur causer des problèmes était vraiment, vraiment bonne et ça leur a compliqué la vie par moments. Mais c’est une bonne équipe, le match n’est pas joué et ce sera un test difficile à Villarreal ».