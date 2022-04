Pour son agent, Johnny Depp a été écarté de «Pirate des Caraïbes» à cause d’Amber Heard

Les deux acteurs, mariés de 2015 à 2017, assistent depuis deux semaines à toutes les audiences de ce nouveau procès en partie retransmis à la télévision et qui jette une lumière crue sur les difficultés de leur couple et leurs excès.

Selon Johnny Depp, qui nie avoir jamais levé la main sur elle, les studios Disney avaient décidé quatre jours plus tard de ne plus lui confier le costume du fantasque Jack Sparrow, le rôle phare de ces films familiaux très lucratifs. Le motif de cette décision n’a jamais été explicité mais « à mon avis, c’est lié aux accusations portées par Amber », a déclaré Christian Carino qui a un temps représenté les deux époux et fut même leur ami. « C’est une chose admise dans l’industrie », a-t-il ajouté, en mentionnant « des conversations avec des collègues et des responsables des studios ».

Les avocats d’Amber Heard réfutent ce lien de causalité et mettent en avant les problèmes autour du tournage de l’épisode 5 de la saga. La comédienne de 36 ans, estimant que l’accusation de diffamation est une nouvelle forme de harcèlement, a contre-attaqué et réclame 100 millions de dollars à Johnny Depp, 58 ans, qui a perdu un recours comparable à Londres en 2020.

Une relation avec Elon Musk

Leur ancien agent a levé mercredi le voile sur un autre épisode contentieux : la relation nouée par Amber Heard avec le milliardaire Elon Musk après son divorce avec Johnny Depp. Christian Carino a lu aux jurés une série de messages échangés en 2017 avec l’actrice, dont il était alors un confident.

Dans le premier, elle évoque sa rupture avec le patron de Tesla et écrit : « Je déteste quand les choses deviennent publiques, je suis tellement triste. »

L’agent répond : « Tu ne l’aimais pas et m’as dit 1.000 fois que tu voulais juste boucher le trou. »

– « Je sais, mais je voulais du temps pour me reconstruire. »