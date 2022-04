Bruxelles: ce qui va bientôt changer pour les voitures

Un nouveau plan de stationnement entrera en vigueur le 1er mai sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Les principaux changements ont trait à la durée du règlement appliqué jusqu’à 21h00 – comme dans plusieurs communes voisines – et non plus 18h ; et au tarif de la carte de riverain en hausse pour le deuxième véhicule du ménage (110 euros au lieu de 50).

Ce plan de stationnement divise le territoire en quatre zones de stationnement : bleue, verte, grise et rouge. Pour les personnes sans carte de stationnement, celui-ci sera payant dans les zones grises et vertes, mais gratuit et limité à 2 heures en zone bleue, sur présentation du disque de stationnement, précise la Ville de Bruxelles.