Du changement concernant le baromètre immobilier des notaires

Le baromètre immobilier des notaires, lancé en 2009 pour mesurer trimestriellement l’évolution du marché immobilier après la crise financière, sera désormais accessible à tous en format numérique, a annoncé jeudi la Fédération des notaires (Fednot).

En se rendant sur la page du baromètre en ligne, toute personne intéressée pourra désormais se faire une idée de l’évolution des prix de vente moyens les plus récents des maisons et des appartements en Belgique, au niveau régional et jusqu’au niveau communal, via des cartes et des graphiques, se félicite la Fédération.