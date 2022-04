Villarreal n’a pas dit son dernier mot avant la demi-finale retour: «Nous gardons confiance»

Pau Torres (défenseur central de Villarreal, battu 2-0 à Liverpool en demi-finale aller de la Ligue des champions, sur la chaîne espagnole Movistar+) : « Nous avons plutôt bien résisté en première période, nous étions à l’aise, puis nous avons été un peu débordés en seconde. On se doutait qu’on risquait d’être menés au score, nous n’avons pas pu tenir. Nous avons deux buts de retard, et il reste 90 minutes. Dans le foot il se passe des choses à chaque minute et il en reste encore beaucoup. Nous allons continuer à croire en nous-mêmes. Nous gardons confiance. À la maison nous serons nous-mêmes et avons encore beaucoup à dire ».