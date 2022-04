Un «Final Four» à partir des demi-finales: l’UEFA veut réformer le format de la Ligue des champions

Les manches aller et retour de la phase finale de la Ligue des champions procure, aux supporters, aux joueurs et aux dirigeants, son lot d’émotions. À la fois positives et négatives. Alors que les demi-finales aller viennent de se disputer entre Manchester City et le Real Madrid (4-3) ainsi qu’entre Liverpool et Villarreal (2-0), le quotidien britannique The Times annonce que ce format traditionnel pourrait rapidement voler à la poubelle.

En effet, l’UEFA songe à réforme son dernier carré… et à instaurer un « Final Four ». Un projet qui serait d’ailleurs soutenu par l’ECA, dirigée par un certain Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG). Un peu à l’image de ce qui avait été entrepris avec le « Final Eight » en 2020 en raison du Covid, l’institution européenne voudrait mettre en place une mini-compétition entre les quatre meilleures équipes. Avec des demi-finales qui se joueraient sur une seule manche… et une finale qui se disputerait dans la même ville. L’objectif avoué étant de « créer une semaine de football ». Un moment que les supporters garderaient en mémoire pendant longtemps.