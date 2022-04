Remco Evenepoel coupe court aux spéculations: il n’ira pas au Tour de France cette année… même pour remplacer Julian Alaphilippe

Depuis Liège-Bastogne-Liège, de nombreuses questions gravitent autour du cas Julian Alaphilippe. Le double champion du monde, victime d’une terrible chute à plus de 60 kilomètres de l’arrivée dimanche dernier, est toujours en observation à l’hôpital d’Herentals, lui qui souffre de deux côtes cassées, d’une fracture de l’omoplate et d’un pneumothorax. Un état qui incite à la plus grande prudence. Et qui compromet sérieusement la suite de la saison du principal intéressé, lequel comptait participer notamment au Tour de France.

L’incertitude a donc gagné l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Alaphilippe sera-t-il remis sur pied ? C’est loin d’être certain. Et, même si son forfait devait être acté, il n’est pas question de remplacer le Français par Remco Evenepoel. « Nous n’y avons même pas encore pensé et nous ne le ferons pas vraiment », a répondu le lauréat de la Doyenne dans l’émission « Extra Time Koers », balayant ainsi toute spéculation d’un revers de la main à propos de la suite de son programme. « Le plan est fixé. Klaas Lodewyck (NDLR : directeur sportif) avait déclaré dans une interview que, l’année dernière, nous avions fait l’erreur de changer de plan. Nous conservons, donc, le calendrier initial avec un stage en altitude et la Vuelta. »