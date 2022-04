Open Pharma: la crèche gantoise qui touchait (presque) le jackpot

Plus de 300.000 euros de sponsoring de l’industrie pharmaceutique au profit d’enfants de moins de trois ans. Y’a comme un hic, non ?

Une crèche. Juste une crèche. Mais une grosse crèche : 108 enfants au maximum, âgés de huit semaines à trois ans. Et voilà qu’au beau milieu du registre betransparent, « de Knuffelboom XL » (c’est le nom de cette garderie) apparaît. Elle aurait perçu, selon les déclarations des firmes pharmaceutiques, plus de 300.000 euros de primes et avantages divers entre 2017 et 2020, de la part de 14 firmes différentes. Quelle mouche aurait bien pu piquer l’industrie pour massivement sponsoriser des bambins en couche-culotte ?

Ne comptez pas sur la crèche pour obtenir une réponse. Elle a découvert ces montants… suite à nos sollicitations. « Plusieurs collègues ont examiné les comptes de le Knuffelboom depuis 2017, mais n’ont trouvé aucun paiement de la part de ces entreprises. Nous pouvons dire avec certitude que ces montants n’ont pas été reçus. Il y a certainement une erreur quelque part. Et c’est très ennuyeux pour le Knuffelboom. »