Vous avez de ces mots: les langues se cachent-elles pour mourir?

Une lectrice m’a récemment appris que le yagan, langue amérindienne pratiquée naguère dans certaines régions de l’Argentine et du Chili, a disparu le mercredi 16 février dernier avec la mort de la dernière personne qui le parlait, Cristina Calderon.

En réalité, une langue pratiquée par un seul locuteur n’en est déjà plus une : son rôle de vecteur de communication n’est rempli que si l’échange repose sur plusieurs partenaires. Certes, Madame Calderon a pu quelque temps converser in petto, avec elle-même, mais cet exercice a ses limites : il n’est plus question d’une langue vivante, ciment de la cohésion sociale.