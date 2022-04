Prix de l’énergie: les chauffages collectifs pourront profiter de la baisse de la TVA, assure le PS

L’exclusion des systèmes de chauffages collectifs de la diminution de la TVA à 6 % sur le gaz et l’électricité est une « anomalie » qui sera réglée « dans les prochains jours », ont assuré jeudi matin les socialistes francophones sur les ondes de La Première et de Bel-RTL.

« C’est une erreur qui va être réglée très rapidement. Quand on a baissé la TVA de 21 % à 6 %, on l’a fait pour tout le monde », a expliqué M. Magnette.

« On a pris une mesure pour aider tout le monde, et en particulier les plus vulnérables. On ajustera la mesure pour qu’elle corresponde à sa philosophie. Si l’application ne permet pas d’aider tout le monde, et en particulier les plus vulnérables, il faut revoir la mise en application de la mesure », a souligné de son côté le secrétaire d’Etat, Thomas Dermine.