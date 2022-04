Moment de gêne pour Eduard Prades: il pense avoir gagné, lève les bras… et chute (vidéo)

Le Néo-Zélandais Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke) a remporté en solitaire la première étape du Tour de Grèce (2.1) disputée sur 190,1 km entre Heraklion et Chania mercredi en Crète. Pour sa 4e victoire en carrière, le champion d’Océanie du contre-la-montre cette année et champion de son pays de l’épreuve chronométrée l’an dernier, 31 ans, a devancé l’Espagnol Eduard Prades (Caja Rural Seguros RGA) 2e à 1 : 46. et l’Italien Filippo Baroncini (Trek-Segafredo), 3e. Premier Belge, Gianni Marchand (Tarteletto Isorex) a pris la 8e place devant son équipier Lennert Teugels, 9e.

Mais ce qui a été retenu en priorité de cette première étape, c’est l’arrivée d’Eduard Prades (34 ans). Le coureur espagnol ignorait qu’Aaron Gate avait déjà franchi la ligne. C’est la raison pour laquelle il a levé les bras, pensant l’emporter. Problème : au moment de se rasseoir, il a été lâché par sa selle. Ce qui a provoqué une sacrée chute et un moment pour le moins cocasse…