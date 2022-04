Stib: Toots vendredi et samedi dans le métro

La Stib célébrera en son et en image le centenaire de la naissance de Toots Thielemans.

A l’occasion du centenaire de la naissance de Toots Thielemans, la Stib rend hommage en son et en image au musicien de jazz belge. La musique et l’harmonica de Toots résonneront dans le métro et il y aura une exposition en plein air.

Le vendredi 29 avril 2022, Toots Thielemans aurait eu 100 ans. C’est l’occasion pour la Stib de rendre hommage au musicien qui, en 1976, avait inauguré le métro bruxellois au son de son harmonica. Les vendredi 29 et samedi 30 avril, les navetteurs entendront la musique de Thielemans dans les stations de métro.