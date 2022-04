Sadio Mané, candidat au Ballon d’Or? «Historiquement, il faut gagner quelque chose…»

Karim Benzema et Kevin De Bruyne semblent être les deux principaux candidats au prochain Ballon d’Or. Mais il ne faut pas oublier Sadio Mané, victorieux de la CAN avec le Sénégal et toujours en cours pour signer un quadruplé historique avec Liverpool. Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds, a abordé le sujet ce mercredi soir en conférence de presse.

« Sadio est un joueur exceptionnel qui fait une saison extraordinaire », avance le technicien allemand. « Je n’ai rien à avoir avec le Ballon d’Or et ce genre de choses. Je ne comprends pas cela à 100 %. C’est un joueur de classe mondiale. Il a encore fait un très bon match pour nous ce soir. Mais je ne comprends pas comment vous pouvez me poser cette question, alors que la saison n’est pas terminée. Historiquement, il faut gagner quelque chose pour remporter le Ballon d’Or. C’était comme cela la plupart du temps. Si tu n’es pas Messi ou Ronaldo, tu dois gagner probablement la Ligue des champions, ce que nous n’avons pas encore fait. Donc donnez-nous quelques semaines et nous verrons. Sadio veut aider l’équipe et c’est ce que j’aime. »