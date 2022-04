Kylian Mbappé, la star du PSG, a recueilli des votes lors des élections présidentielles françaises

Cette saison, Kylian Mbappé était très certainement l’arbre qui cachait la forêt au PSG. Très souvent décisif, l’attaquant est adulé en France et a de nombreux fans. Dimanche dernier, lors du deuxième tour des élections présidentielles françaises, le joueur a même reçu 10 votes dans le Doubs. À Tallenay, une petite commune d’à peine 400 habitants, plus précisément.

C’est le quotidien « L’Est Républicain » qui rapporte cette information. Et visiblement, le coup avait été préparé par les personnes concernées. « Des bulletins bien imprimés et préparés… Le coup était prémédité ! Il ne manquait plus qu’une voix pour faire une équipe de football. Le paradoxe est qu’il n’y a pas d’équipe de foot à Tallenay… », indiquait le journal.