«Enjeux»: la presse en état de siège

La cérémonie officielle de la Journée mondiale de la liberté de la presse aura lieu à Punta del Este en Uruguay. L’occasion de se rappeler qu’entre l’Ukraine en 2022 et l’Uruguay en 1970, l’actualité et le passé se télescopent.

La cérémonie officielle de la Journée mondiale de la liberté de la presse, parrainée par l’Unesco, va se dérouler du 2 au 5 mai prochain dans la cité balnéaire de Punta del Este, en Uruguay. A des milliers de kilomètres du vacarme et de la fureur de l’actualité, de l’Ukraine violée et dévastée. A des milliers de kilomètres de la Russie, où un Vladimir Poutine impérial impose sa censure et sa novlangue orwellienne à une population sommée de se mettre au garde à vous.