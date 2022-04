Une nouvelle directrice pour remettre Filigranes sur les rails

Une série de travailleurs anciens et actuels de Filigranes ont fait part, voici un mois, de leur malaise. Ils ont raconté dans la presse vivre dans un climat de peur, encaisser brimades et humiliations, ainsi qu’avoir du mal à faire respecter leurs droits. La chaîne d’info bruxelloise BX1 avait révélé l’existence d’une demande d’intervention psychosociale collective chez un conseiller en prévention externe signée par 48 employés. Mis en cause, le patron de Filigranes, Marc Filipson a tenté d’éteindre le feu en prenant plusieurs engagements formels. Il a notamment promis de recruter un directeur pour la librairie afin de prendre du recul, mais aussi d’entamer un travail psycho-thérapeutique. Force est de constater que les révélations coûtent actuellement à Filigranes une partie de sa clientèle. Un certain nombre d’habitués tournent en effet le dos à la librairie. Une série d’auteurs ont par ailleurs annulé leurs séances de dédicace. Ce phénomène de boycott se combine avec une chute de la fréquentation liée à d’autres éléments conjoncturels.