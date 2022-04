Coronarivus: plus de 10.000 cas à Taïwan, 24h après l’abandon du «zéro covid»

Taïwan a conservé pendant les deux premières années de pandémie un faible taux de contamination grâce à une fermeture des frontières et des règles strictes de quarantaine. Une recrudescence l’an dernier avait entraîné une nouvelle mise en œuvre des mesures de distanciation sociale, coûteuses pour l’économie, jusqu’à la fin de cette vague.

Les infections reprennent désormais mais les dirigeants ont annoncé qu’ils suivraient l’exemple d’autres économies, comme Singapour, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui sont passées d’une stratégie de « zéro covid » à l’acceptation d’une hausse des cas.

À lire aussi Faut-il mettre le covid sur le même pied que la grippe?

Selon le ministère taïwanais de la Santé, 99,7 % des 51.504 cas enregistrés depuis le 1er janvier présentent pas ou peu de symptômes. Sept morts ont été rapportés durant cette période.

« Nous sommes dans une phase où les cas vont certainement augmenter rapidement, ce qui est inévitable », a déclaré M. Chen. Le ministre a averti que le nombre d’infections pourrait plus que doubler pour atteindre 37.000 en une semaine.

Près de 80 % de la population de l’île ont reçu deux doses de vaccin et 58 % ont reçu un rappel. Les taux de vaccination sont toutefois plus faibles parmi les plus âgés, qui sont aussi les plus vulnérables, avec seulement 59 % des plus de 75 ans ayant reçu une troisième injection.