Molenbeek, Conner Rousseau et le cordon sanitaire

A l’heure où le débat sur le cordon sanitaire connaît quelques soubresauts, il semble que la sortie éruptive de Conner Rousseau permette d’aborder la problématique sous un angle quelque peu différent. En effet, les propos tenus dans la presse par le président de Vooruit témoignent que le débat a largement dépassé les portes des partis d’extrême droite jugés infréquentables. Notre ambition n’est pas de nous montrer consterné ou choqué par de telles considérations (et de simplement « passer à autre chose »), ou d’assurer une nouvelle fois la défense d’une commune et de sa population qui en a bien besoin (d’autres s’en sont chargés). Il s’agit plutôt de prendre un minimum de recul sur les faits et de constater, amèrement, que les discours racistes, xénophobes et extrémistes ont depuis longtemps dépassé par les flancs le cercle restreint du débat politique sur le cordon sanitaire. Il ne nous appartient pas de prendre position dans un débat somme toute politique mais bien de mettre en évidence comment la commune de Molenbeek est devenue « un terrain de jeu sémantique » où les tenants de discours polarisants s’en donnent à cœur joie. Il est de bon ton de s’enorgueillir de l’absence d’une extrême droite politiquement organisée en Belgique francophone. Il appert cependant que cette absence ne permet pas de dissimuler une réalité plus glaçante aisément identifiable dans la caisse de résonance que constituent les réseaux sociaux. Outre leur caractère ouvertement raciste et délibérément provocateur, les propos tenus par un responsable politique, qui plus est président d’un parti démocratique, nous semblent caractériser une évolution pernicieuse de la rhétorique extrémiste que nous aborderons sous quatre angles différents.

Premièrement, le fait que de tels propos aient été tenus par le président d’un parti démocratique peut surprendre au premier abord. Mais si M. Rousseau s’est autorisé à formuler pareille « opinion » (et Dieu sait combien le racisme ne constitue pas une opinion !), c’est qu’il se considérait en droit d’imposer un sujet qui pourrait être largement intégré par un auditoire potentiel (et Dieu sait combien le président de Vooruit n’a pas vocation à s’adresser à un public d’extrême droite !). On trouve là une application de la « fenêtre d’Overton » qui explique comment une gamme d’idées peut être acceptée par un large public, lorsqu’elle est confrontée à des propositions à ce point extrêmes, qu’elles en deviennent acceptables. Les récentes élections françaises ont démontré comment les propos extrêmes du candidat Zemmour ont – presque – rendu Marine Le Pen sympathique aux yeux de certains. « A l’insu de son plein gré », Conner Rousseau a sans doute fait la preuve de ce déplacement sémantique qui fait que les Molenbeekois n’ont désormais plus besoin du même ex-candidat polémiste Zemmour qui en appelait « à bombarder Molenbeek » après les attentats de novembre 2015, pour stigmatiser leur commune !