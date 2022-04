Lutte à distance entre l’Union et Bruges, Charleroi à la relance: ce qu’il faut savoir sur la deuxième journée des playoffs

Avant d’en découdre sur le terrain lors des 3e et 4e journées, l’Union Saint-Gilloise et le FC Bruges continueront dimanche leur duel à distance pour le titre lors de la 2e journée des Champions playoffs du championnat de Belgique de football. L’Union se rendra à l’Antwerp dimanche après-midi (13h30), tandis que les Blauw en Zwart iront à Anderlecht en fin d’après-midi (18h30).

Leader au terme de la phase classique, l’Union a conservé sa 1re place en battant Anderlecht 3-1 dimanche dernier lors de la 1re journée, qui avait vu Bruges s’imposer par le plus petit écart face à l’Antwerp. Le club de la Butte compte ainsi 42 points, 3 de plus que le club brugeois. Anderlecht et l’Antwerp suivent avec 32 points. S’ils peuvent encore mathématiquement prétendre aux lauriers nationaux, le Great Old et le Sporting semblent eux se diriger vers un mano a mano pour la 3e place et le ticket européen qu’elle propose.