Irina Glebova, celle qui a sauvé les chefs-d’œuvre du Musée d’art occidental et oriental d’Odessa

En trois jours et trois nuits, Irina Glebova et une équipe de dix personnes ont fait partir les œuvres vers une destination inconnue : c’est un secret militaire.

Nous non plus, nous ne savons pas où toutes ces œuvres ont atterri. » Ce qu’Irina sait, en revanche, c’est qu’il a fallu trois jours et trois nuits pour emballer l’ensemble de la collection du Musée d’art occidental et oriental d’Odessa. « Moi et dix autres personnes. » Nous étions alors le 24 février, les Russes étaient sur le point d’envahir l’Ukraine. « Ce fut dur, mais nous avons réussi, à temps pour l’arrivée des camions qui ont chargé et emmené les œuvres dans un endroit sûr. »